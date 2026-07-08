Informations pratiques

Agen

L’été des Laitiers

Place des Laitiers Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Cet été, la Ville d’Agen vous donne rendez-vous le jeudi soir à 20h, place des Laitiers avec Interphone tribute téléphone reprises Téléphone.

Cet été, la Ville d’Agen vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs à 20h, place des Laitiers, pour des concerts gratuits, en plein air et ouverts à tous. Ambiance conviviale, musique live et belles soirées d’été au cœur de la ville… on vous attend nombreux !

• Jeudi 2 juillet Ben et Mylène variété française (reprises)

• Jeudi 9 juillet More Than Fire rock années 90

• Jeudi 16 juillet Piccadilly rock

• Jeudi 23 juillet Gascons Five blues/rock français

• Jeudi 30 juillet Jumpin Coladas rock années 40-50

• Jeudi 6 août 80’s Cover Club pop rock années 80

• Jeudi 13 août Interphone tribute téléphone reprises Téléphone

• Jeudi 20 août Mr Bang variété & pop actuelles

Animations proposées par la Ville d’Agen et Agen Commerces. .

Place des Laitiers Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47 mairie.agen@agen.fr

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English : L’été des Laitiers

This %E9t%E9, the City of Agen invites you to join them on Thursday evening at %E0 8 p.m. at Place des Laitiers for *Interphone*—a *Téléphone* tribute featuring *Téléphone* covers.

L’événement L’été des Laitiers Agen a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Agen