L’été du Canal 2026 Ourcq Can’ohé Club Sevranais Sevran Samedi 27 juin, 14h00 Participation à 15 euros pour Canal en Pagaies

L’Été du Canal 2026 voit plus grand avec 7 week-ends thématiques pour animer les canaux parisiens !

**Du 27 juin au 9 août 2026**, l’Été du Canal fait son grand retour avec une 19e édition prolongée et désormais organisée autour de sept week-ends thématiques, chacun pensé comme une immersion dans un univers différent. Lancé en 2007 par Seine-Saint-Denis Tourisme et aujourd’hui soutenu par 17 villes partenaires, le festival de loisirs s’est imposé comme un rendez-vous incontournable de l’été francilien. De la Villette au canal de l’Ourcq, du canal Saint-Denis à la boucle Nord de la Seine, l’Été du Canal met en lumière un territoire en pleine effervescence. Chaque été, il transforme les quais en un immense terrain de jeux, festif et accessible à tous. Activités nautiques, balades culturelles, spectacles, croisières ou animations en plein air : une programmation foisonnante, gratuite ou à prix doux, qui attire chaque année les habitants, les Franciliens, et les touristes qui souhaitent explorer autrement les berges et canaux du Nord-Est parisien.

**Un week-end d’ouverture nautique inédit, les 27 et 28 juin**

Le festival s’ouvre exceptionnellement dès la fin juin avec le retour, le samedi 27 juin à 14h, de Canal en pagaies : grande descente en canoë-kayak sur le canal de l’Ourcq, entre Sevran et Pantin. Le temps d’un après-midi, le canal est fermé à la navigation pour accueillir ce parcours de 10 kilomètres à travers sept villes, au coeur de la nature urbaine. L’événement est accessible à tous, avec la possibilité de louer une embarcation dès 10 euros ou de participer avec son propre matériel, sous réserve de conformité aux normes de sécurité. Canal en Pagaies se transforme en scène flottante avec un concert d’ouverture par la Poudrerie – Théâtre des habitants et l’Orchestre de Spectacle de Montreuil, des performances musicales embarquées avec des artistes ou encore un concert itinérant porté par Scènes Nomaades. L’arrivée se fait en musique place de la Pointe à Pantin où l’événement Pantin-sur-Mer prolonge la fête avec deux jours de concerts et DJ sets gratuits.

**Place au spectacle vivant, le week-end du 4 et 5 juillet**. La Street Football Academy, programmée par la Maison des Jonglages, ainsi que la Grosse Plateforme, dans le cadre de la Biennale Urbaine de Spectacles, offrent des performances artistiques sur la place François de Larderel à Bobigny.

**Les 11 et 12 juillet**, les berges se transforment en galerie à ciel ouvert dédiée au street art, avec notamment à Aubervilliers l’Auber Graffiti Show dans le cadre des 10 ans de la Street Art Avenue. Les visiteurs peuvent ainsi s’initier au scratching et au graffiti le temps d’un week-end.

**L’esprit festif s’empare des rives des canaux, le week-end des 18 et 19 juillet,** avec des bals, guinguettes et open airs notamment autour des péniches du Chat qui pêche et du Barboteur.

**Le cinéma, fil rouge inédit du week-end des 25 et 26 juillet**

En plus du cinéma en plein air de la Villette, dont le thème est L’appel de la forêt, le public peut profiter de ciné-balades animées par la guide Juliette Dubois, de croisières cinéma et de visites exceptionnelles, notamment au coeur des archives Gaumont- Pathé à Saint-Ouen-sur-Seine. La réouverture de la Cité du Cinéma offre également aux visiteurs l’occasion unique d’explorer ce lieu emblématique, ancien réfectoire des athlètes des Jeux de 2024.

**Les 1er et 2 août, l’héritage des Jeux olympiques est à l’honneur**

Un autre temps fort exceptionnel fait son grand retour le 1er août, la Grande marche Héritage olympique : une randonnée culturelle gratuite et ouverte à tous, pour découvrir les transformations du territoire depuis les JOP de Paris 2024. Nouveauté 2026 : cinq parcours de 12 à 14 kilomètres, dont quatre à pied et un à vélo, sont proposés au départ de la Grande Halle de la Villette, de PRISME à Bobigny, d’Épinay-sur-Seine ou de la Porte de la Chapelle. Les parcours permettent de découvrir plusieurs sites emblématiques comme le Village des athlètes, le Centre aquatique olympique Métropole du Grand Paris ou le Stade de France, rythmés par des visites, des interventions artistiques et des temps de médiation. La retransmission des Championnats d’Europe de natation au bassin de la Maltournée, à Saint-Denis anime également ce nouveau week-end.

**Les 8 et 9 août**, le festival se clôture autour de l’artisanat et de la valorisation du territoire, avec des ateliers participatifs variés qui se tiennent sur la place François de Larderel à Bobigny.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T20:00:00.000+02:00

1

https://exploreparis.com/fr/8775-canal-en-pagaies-descente-du-canal-de-l-ourcq-en-kayak-.html

Ourcq Can’ohé Club Sevranais 31B Bd de la République 93270 Sevran Sevran 93270 Seine-Saint-Denis



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

