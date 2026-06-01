L’ORCHESTRE DE SPECTACLE DE MONTREUIL : L’Odyssée de l’Endurance, Salle des fêtes de Sevran, Sevran

L’ORCHESTRE DE SPECTACLE DE MONTREUIL : L’Odyssée de l’Endurance 5 – 7 juin Salle des fêtes de Sevran Seine-Saint-Denis

Tarif plein : 7e – Tarif réduit : 5e

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

« Demandons volontaires pour odyssée hasardeuse : petits salaires, froid mordant, longs mois d’obscurité totale, retour en bonne santé improbable. Honneur et reconnaissance en cas de succès… »

C’est en ces termes que fut publiée, en 1914, dans des journaux britanniques, l’annonce d’un certain Ernest Shackleton, qui dirigeait une expédition destinée à réaliser la première traversée continentale du pôle Sud. Un peu moins de deux mois après leur départ d’Angleterre, le navire Endurance se retrouve piégé dans les glaces de l’Antarctique. Les 28 hommes à son bord entament alors un périple dangereux de plus de deux ans, dont ils reviendront miraculeusement tous vivants.

Inspiré par ce récit, où l’ingéniosité, la détermination et la solidarité confèrent à l’aventure une dimension épique, le metteur en scène Mathieu Bauer et le compositeur Sylvain Cartigny ont imaginé un spectacle entièrement musical avec l’Orchestre de Spectacle de Montreuil, afin de relater cette épopée. L’auteur et poète sonore Anne-James Chaton rejoint l’équipage pour en écrire la matière textuelle et en assurer la narration.

Par ailleurs, grâce au soutien et l’implication du théâtre de la Poudrerie ainsi que de l’académie de Créteil et la Direction pour l’enfance de la ville de Sevran, le metteur en scène a pu proposer à une vingtaine d’enfants de Sevran un travail au long cours : une quinzaine d’ateliers aboutissant à la réalisation d’un film sur une semaine de tournage, retraçant certaines étapes de cette aventure, dont ils seront les protagonistes. La musique, composée par Sylvain Cartigny pour l’OSM et interprétée en direct par une vingtaine de musiciens, la performance d’Anne-James Chaton en tant que narrateur, ainsi que le film muet cohabiteront sur scène pour donner à voir et à entendre cette incroyable odyssée.

Générique

Composition et direction artistique – Sylvain Cartigny

Mise en scène et réalisation – Mathieu Bauer

Ecriture et narrateur – Anne-James Chaton

Avec

Anne-James Chaton et les musicien·ne·s de l’Orchestre de Spectacle de Montreuil

Scénographie et costumes – Chantal de la Coste

Chefs opérateurs – Julien Bureau, Jérôme Lift

Assistant caméra – Adrien Guillaume

Création vidéo – Florent Fouquet

Montage vidéo – Matthias Girbig

Création lumière – Didier Brun

Orchestration – Nils Kassap

Création sonore / régie son – Jean-Pierre Spirli

Assistanat à la mise en scène – Anne Soisson

Développement – Christine Tiana, Florence Bourgeon

Administration, production – Vivien Nogami

Coproductions

Un projet de l’Orchestre de Spectacle de Montreuil, en coproduction avec La Poudrerie – Théâtre des Habitants et la Compagnie Tendres Bourreaux

En partenariat avec La Maison du Geste et de l’Image, La direction pour l’Enfance de Sevran et l’Inspection d’Académie de Créteil

Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, du label Cités Educatives à Sevran et de la Fondation Transdev

L’ORCHESTRE DE SPECTACLE DE MONTREUIL soutenu par la DRAC Ile-de-France en 2026 au titre de l’aide au projet

Salle des fêtes de Sevran 9 Rue Gabriel Péri, 93270, Sevran Sevran 93270 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lapoudrerietheatre.fr/grands-formats/lodyssee-de-lendurance-orchestre-de-spectacle-de-montreuil/ »}]

« Demandons volontaires pour odyssée hasardeuse : petits salaires, froid mordant, longs mois d’obscurité totale, retour en bonne santé improbable. Honneur et reconnaissance en cas de succès… »

Fred Chapotat