L’été en bas de chez vous Rue du Champ du Coeur Avallon
mardi 21 juillet 2026 · Rue du Champ du Coeur · Avallon
Informations pratiques
Avallon
L’été en bas de chez vous
Rue du Champ du Coeur Quartier des Chamottes Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Animations gratuites au pied des immeubles et au milieu de vos pavillons, proposées par la Maison des Part’Âges, l’Espace Séniors et le service jeunesse de la CCAVM. Animations pour tous, jeux de plein air et jeux de société. Goûter offerts. Les gâteaux faits maison sont les bienvenus. .
Rue du Champ du Coeur Quartier des Chamottes Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 01 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement L’été en bas de chez vous Avallon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
À voir aussi à Avallon (Yonne)
- Atelier jeu Mario Party La Fabrik Avallon 8 juillet 2026
- Murmuration Rencontre croisée et récits d’élevage La Tannerie Avallon 8 juillet 2026
- Murmuration Fantaisie funambulesque pour poules et clown La Tannerie Théâtre Avallon 8 juillet 2026
- Murmuration Concert et projection La Tannerie Théâtre Avallon 8 juillet 2026
- Murmuration L’envol de la fourmi La Tannerie Théâtre Avallon 9 juillet 2026