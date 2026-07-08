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AGENDA · Avallon

L’été en bas de chez vous Rue du Champ du Coeur Avallon

mardi 21 juillet 2026 · Rue du Champ du Coeur · Avallon

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue du Champ du Coeur
Adresse
Quartier des Chamottes
Ville
89200 Avallon
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Avallon

L’été en bas de chez vous

Rue du Champ du Coeur Quartier des Chamottes Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Animations gratuites au pied des immeubles et au milieu de vos pavillons, proposées par la Maison des Part’Âges, l’Espace Séniors et le service jeunesse de la CCAVM. Animations pour tous, jeux de plein air et jeux de société. Goûter offerts. Les gâteaux faits maison sont les bienvenus.   .

Rue du Champ du Coeur Quartier des Chamottes Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 01 90 

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English :

L’événement L’été en bas de chez vous Avallon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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