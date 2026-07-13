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L’Été Indrais – Lo’Jo Trio Petit port de Haute-Indre Indre

jeudi 23 juillet 2026 · Petit port de Haute-Indre · Indre

L’Été Indrais – Lo’Jo Trio Petit port de Haute-Indre Indre

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
17:00
Lieu
Petit port de Haute-Indre
Adresse
Place Jean Saillant
Ville
44610 Indre
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 17:00 – 22:00
Gratuit : oui  Tout public 

Le jeudi 23 juillet, le petit port de Haute-Indre se transforme en un lieu de fête et de convivialité au bord de la Loire. Dès 17 h, des animations gratuites rythmeront la soirée : balade en attelage, jeux en bois, tipi lecture, photobooth et espace détente.À 20h30, place à la musique avec Lo’Jo Trio, qui proposera un concert aux sonorités métissées, mêlant poésie, minimalisme et transe douce.Le lien de l’événement ???? https://www.indre44.fr/agenda/jeudi-indrais-avec-lojo-trio/

Petit port de Haute-Indre Indre 44610
02 40 85 45 85 https://www.indre44.fr/agenda/jeudi-indrais-avec-lojo-trio/


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