L’Été Indrais – Lo’Jo Trio Petit port de Haute-Indre Indre

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 17:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Le jeudi 23 juillet, le petit port de Haute-Indre se transforme en un lieu de fête et de convivialité au bord de la Loire. Dès 17 h, des animations gratuites rythmeront la soirée : balade en attelage, jeux en bois, tipi lecture, photobooth et espace détente.À 20h30, place à la musique avec Lo’Jo Trio, qui proposera un concert aux sonorités métissées, mêlant poésie, minimalisme et transe douce.Le lien de l’événement ???? https://www.indre44.fr/agenda/jeudi-indrais-avec-lojo-trio/

Petit port de Haute-Indre Indre 44610

02 40 85 45 85 https://www.indre44.fr/agenda/jeudi-indrais-avec-lojo-trio/



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