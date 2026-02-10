Exposition C. Tatin Histoire d’empreintes Gargilesse-Dampierre

Exposition C. Tatin Histoire d’empreintes

Place Alexandre Manceau Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-13 11:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Compositions singulières en l’honneur de George Sand Des gravures sur métal aux linogravures, jusqu’aux mini-gravures, cette exposition se veut une invitation sensible et joyeuse, aux effets résolument positifs sur le moral.

Après Sur les pas de George , je vous présente une nouvelle série de gravures en couleur, consacrée à des figures féminines aux talents singuliers. Christine Tatin.

Certaines œuvres sont enrichies de matières soigneusement choisies — verre, dentelle, et autres textures — qui viennent dialoguer avec l’image gravée. Assemblés, ces éléments donnent naissance à des compositions vibrantes et colorées. .

Place Alexandre Manceau Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 86 47 94 gargilesse.evenement@gmail.com

English :

Singular compositions in honor of George Sand: from metal engravings and linocuts to mini-engravings, this exhibition is a sensitive and joyful invitation to a resolutely positive effect on morale.

