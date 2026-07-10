L’Été Indrais – Los Merinos del Altiplano Quai Henri Brunais Indre
jeudi 27 août 2026 · Quai Henri Brunais · Indre
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 17:00 – 20:00
Gratuit : oui Tout public
Le jeudi 27 août, le quai Brunais à Haute-Indre accueille une nouvelle soirée festive et conviviale. Dès 17h, profitez de nombreuses animations gratuites : relevez le défi de l’escape game « L’Héritage des abysses » et profitez des jeux en bois.À 20h, place à la musique avec Los Merinos del Altiplano, qui vous entraînera dans un voyage aux rythmes et aux sonorités d’Amérique du Sud.Le lien de l’événement ???? https://www.indre44.fr/agenda/jeudi-indrais-los-merinos-del-altiplano-les-soeurs-tartellini/
Quai Henri Brunais Indre 44610
02 40 85 45 85 https://www.indre44.fr/agenda/jeudi-indrais-los-merinos-del-altiplano-les-soeurs-tartellini/
Afficher la carte du lieu Quai Henri Brunais et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Indre (Loire-Atlantique)
- Atelier découverte du vitrail Valençay 10 juillet 2026
- Sortie nature Insectes des îles du Fouzon Val-Fouzon 10 juillet 2026
- La Maison des traditons feutre sa laine Chassignolles 10 juillet 2026
- Secret de fabrique Le golf autrement nature, découverte et initiation Sainte-Fauste 10 juillet 2026
- Apéros concerts au plan d’eau Buzançais 10 juillet 2026