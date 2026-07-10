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L’Été Indrais – Los Merinos del Altiplano Quai Henri Brunais Indre

jeudi 27 août 2026 · Quai Henri Brunais · Indre

L’Été Indrais – Los Merinos del Altiplano Quai Henri Brunais Indre

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
17:00
Lieu
Quai Henri Brunais
Adresse
quai henri Brunais 44610 Indre
Ville
44610 Indre
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 17:00 – 20:00
Gratuit : oui  Tout public 

Le jeudi 27 août, le quai Brunais à Haute-Indre accueille une nouvelle soirée festive et conviviale. Dès 17h, profitez de nombreuses animations gratuites : relevez le défi de l’escape game « L’Héritage des abysses » et profitez des jeux en bois.À 20h, place à la musique avec Los Merinos del Altiplano, qui vous entraînera dans un voyage aux rythmes et aux sonorités d’Amérique du Sud.Le lien de l’événement ???? https://www.indre44.fr/agenda/jeudi-indrais-los-merinos-del-altiplano-les-soeurs-tartellini/

Quai Henri Brunais Indre 44610
02 40 85 45 85 https://www.indre44.fr/agenda/jeudi-indrais-los-merinos-del-altiplano-les-soeurs-tartellini/


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