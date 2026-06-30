Informations pratiques

Montpellier

L’ÉTÉ S’RA CHAUD

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Venez suivre les aventures d’un couple presque parfait dans leurs vacances presque parfaites !

Axel et Lydie, jeune couple parisien, décident de venir passer les vacances d’été sous le soleil de la Méditerranée.

Venez suivre les aventures d’un couple presque parfait dans leurs vacances presque parfaites !

Axel et Lydie, jeune couple parisien, décident de venir passer les vacances d’été sous le soleil de la Méditerranée.

Mais une fois sur place, tout ne se passe pas comme prévu. Parce que des vacances de rêve peuvent vite se transformer en cauchemar…

Amour, coquillages et crustacés sont au programme de cette comédie estivale.

Attention ! Crème solaire conseillée, bronzage des zygomatiques assurés.

Tous les samedis à 20h30 du 4 juillet au 29 août | Tarifs 18 et 20 euros .

9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 38 19 90 69 contact@lepointcomedie.fr

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English :

Follow the adventures of an almost perfect couple on their almost perfect vacation !

Axel and Lydie, a young couple from Paris, decide to spend their summer vacations in the Mediterranean sunshine.

L’événement L’ÉTÉ S’RA CHAUD Montpellier a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT MONTPELLIER