Let’s Go – Cie Same But Different Carré Sévigné Cesson-Sévigné
samedi 30 janvier 2027 · Carré Sévigné · Cesson-Sévigné
Informations pratiques
Let’s Go – Cie Same But Different Carré Sévigné Cesson-Sévigné Samedi 30 janvier 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine
payant, sur réservation
De Fauve Hautot et Romain Guillermic Neuf danseurs et danseuses se retrouvent sur la scène pour une traversée intime et universelle.
**De Fauve Hautot et Romain Guillermic**
Neuf danseurs et danseuses se retrouvent sur la scène pour une traversée intime et universelle, une aventure collective dans laquelle les différences deviennent une force et où la danse se fait langage viscéral. Portée par la **compagnie Same But Differen**t, fondée par Fauve Hautot et Romain Guillermic, cette création déborde d’énergie et de poésie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-30T20:00:00.000+01:00
Fin : 2027-01-30T21:30:00.000+01:00
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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/
Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine
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