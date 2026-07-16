LET’S GO ! Théâtre Le 13e Art Paris

Informations pratiques

Neuf danseuses et danseurs, porteurs de leurs histoires et de leurs identités, se retrouvent sur la scène du 13e Art pour une traversée à la fois intime et universelle.

LET’S GO! est un carrefour d’énergies, une aventure collective où les différences deviennent une force et où la danse se fait langage viscéral.

La Compagnie Same But Different, fondée par Fauve Hautot et Romain Guillermic, naît de l’évidence d’une rencontre : celle de deux personnalités, deux énergies singulières, deux parcours différents que tout semble opposer, et qui pourtant vibrent à la même fréquence. Leur univers s’est tout d’abord révélé au grand public lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, puis aux côtés des danseurs du CCN-Ballet de Lorraine, pour la réalisation d’une chorégraphie explosive.

Laissez-vous emporter par cette nouvelle création entièrement conceptualisée au 13e Art, qui vous propulsera dans un espace-temps rempli d’énergie et de poésie !

LET’S GO! est un carrefour d’énergies, une aventure collective où les différences deviennent une force et où la danse se fait langage viscéral.

Du jeudi 08 octobre 2026 au dimanche 08 novembre 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h30

samedi

de 17h00 à 18h30

payant

De 30 à 80 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-09T00:00:00+02:00

fin : 2026-11-07T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-10-08T21:00:00+02:00_2026-10-08T22:30:00+02:00;2026-10-09T21:00:00+02:00_2026-10-09T22:30:00+02:00;2026-10-10T17:00:00+02:00_2026-10-10T18:30:00+02:00;2026-10-10T21:00:00+02:00_2026-10-10T22:30:00+02:00;2026-10-14T21:00:00+02:00_2026-10-14T22:30:00+02:00;2026-10-15T21:00:00+02:00_2026-10-15T22:30:00+02:00;2026-10-16T21:00:00+02:00_2026-10-16T22:30:00+02:00;2026-10-17T17:00:00+02:00_2026-10-17T18:30:00+02:00;2026-10-17T21:00:00+02:00_2026-10-17T22:30:00+02:00;2026-10-21T21:00:00+02:00_2026-10-21T22:30:00+02:00;2026-10-22T21:00:00+02:00_2026-10-22T22:30:00+02:00;2026-10-23T21:00:00+02:00_2026-10-23T22:30:00+02:00;2026-10-24T17:00:00+02:00_2026-10-24T18:30:00+02:00;2026-10-24T21:00:00+02:00_2026-10-24T22:30:00+02:00;2026-10-28T21:00:00+02:00_2026-10-28T22:30:00+02:00;2026-10-29T21:00:00+02:00_2026-10-29T22:30:00+02:00;2026-10-30T21:00:00+02:00_2026-10-30T22:30:00+02:00;2026-10-31T17:00:00+02:00_2026-10-31T18:30:00+02:00;2026-10-31T21:00:00+02:00_2026-10-31T22:30:00+02:00;2026-11-04T21:00:00+02:00_2026-11-04T22:30:00+02:00;2026-11-05T21:00:00+02:00_2026-11-05T22:30:00+02:00;2026-11-06T21:00:00+02:00_2026-11-06T22:30:00+02:00;2026-11-07T17:00:00+02:00_2026-11-07T18:30:00+02:00;2026-11-07T21:00:00+02:00_2026-11-07T22:30:00+02:00

Théâtre Le 13e Art 30, avenue d’Italie 75013 Centre commercial Italie DeuxParis



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