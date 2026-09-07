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Let’s play and dance !, Médiathèque de Plateau-Caillou, Saint-Paul

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Plateau-Caillou · Saint-Paul

Let’s play and dance !, Médiathèque de Plateau-Caillou, Saint-Paul

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Plateau-Caillou
Adresse
13 ter rue Desforges-Boucher Saint-Paul 97460
Ville
97460 Saint-Paul
Département
La Réunion

Let’s play and dance ! Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Plateau-Caillou La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T08:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T08:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Place à l’ambiance et au fun ! Venez vous déhancher sur Just Dance, puis montrer vos talents lors de tournois endiablés sur Mario Kart, FIFA et bien d’autres jeux vidéo.
Que vous soyez danseur en herbe, pilote de course ou champion du ballon rond, l’important est de s’amuser, relever les défis et partager un bon moment entre copains !

Médiathèque de Plateau-Caillou 13 ter rue Desforges-Boucher Saint-Paul 97460 Saint-Paul 97460 La Réunion La Réunion 02 62 34 69 86 https://mediatheques-saintpaul.re/iguana/www.main.cls [{« type »: « phone », « value »: « 02 62 34 69 86 »}] Parkings à proximité
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©ministère de la Culture

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