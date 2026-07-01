Lettres secrètes des salons romantiques, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne

Informations pratiques

Lettres secrètes des salons romantiques Samedi 26 septembre, 19h00 Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T21:00:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T21:00:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00

Samedi 26 septembre 2026 à 19h

Concert au salon de musique du château de Champs-sur-Marne

« Lettres secrètes des salons romantiques »

Imaginez une soirée où les compositeurs se répondent comme dans une correspondance : une romance comme une confidence, un scherzo comme un sourire, un andante comme un aveu. Clara et Robert Schumann ouvrent le cercle, bientôt rejoints par Brahms, Chopin, Fauré… Mouvements choisis, pages intimes : chaque morceau semble une lettre glissée sous une enveloppe. On y entend la tendresse, le doute, l’ardeur, la lumière — tout ce que le romantisme sait dire sans mots. Un programme délicat et vivant, comme un échange à cœur ouvert.

Programme :

CLARA SCHUMANN

Trois Romances op. 22 pour alto et piano (10’)

ROBERT SCHUMANN

Quatuor avec piano op. 47 (15’)

• II. Scherzo

• III. Andante cantabile

JOHANNES BRAHMS

Quatuor avec piano n°3 op. 60 (20’)

• II. Scherzo

• III. Andante

FRÉDÉRIC CHOPIN

Trio op. 8 (15’)

• III. Adagio sostenuto

• IV. Finale

GABRIEL FAURÉ

Quatuor avec piano op. 15 (15’)

• II. Scherzo

• IV. Allegro molto

Musiciens :

violon Justina Zajancauskaite

alto Guillaume Leroy

violoncelle Natacha Colmez

piano Camille Belin

Durée : 1h

Sur réservation obligatoire, billets en vente sur la e-billetterie du château uniquement https://www.chateau-champs-sur-marne.fr

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ [{« link »: « https://www.chateau-champs-sur-marne.fr »}]

Venez assister à un concert du quatuor avec piano de l’Orchestre national d’Ile-de-France, au salon de musique du château.

© Camille Sanchez / Centre des monuments nationaux