Lettres secrètes des salons romantiques, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne
samedi 26 septembre 2026 · Château et parc de Champs-sur-Marne · Champs-sur-Marne
Informations pratiques
Lettres secrètes des salons romantiques Samedi 26 septembre, 19h00 Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T21:00:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T21:00:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00
Samedi 26 septembre 2026 à 19h
Concert au salon de musique du château de Champs-sur-Marne
« Lettres secrètes des salons romantiques »
Imaginez une soirée où les compositeurs se répondent comme dans une correspondance : une romance comme une confidence, un scherzo comme un sourire, un andante comme un aveu. Clara et Robert Schumann ouvrent le cercle, bientôt rejoints par Brahms, Chopin, Fauré… Mouvements choisis, pages intimes : chaque morceau semble une lettre glissée sous une enveloppe. On y entend la tendresse, le doute, l’ardeur, la lumière — tout ce que le romantisme sait dire sans mots. Un programme délicat et vivant, comme un échange à cœur ouvert.
Programme :
CLARA SCHUMANN
Trois Romances op. 22 pour alto et piano (10’)
ROBERT SCHUMANN
Quatuor avec piano op. 47 (15’)
• II. Scherzo
• III. Andante cantabile
JOHANNES BRAHMS
Quatuor avec piano n°3 op. 60 (20’)
• II. Scherzo
• III. Andante
FRÉDÉRIC CHOPIN
Trio op. 8 (15’)
• III. Adagio sostenuto
• IV. Finale
GABRIEL FAURÉ
Quatuor avec piano op. 15 (15’)
• II. Scherzo
• IV. Allegro molto
Musiciens :
violon Justina Zajancauskaite
alto Guillaume Leroy
violoncelle Natacha Colmez
piano Camille Belin
Durée : 1h
Sur réservation obligatoire, billets en vente sur la e-billetterie du château uniquement https://www.chateau-champs-sur-marne.fr
Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ [{« link »: « https://www.chateau-champs-sur-marne.fr »}]
Venez assister à un concert du quatuor avec piano de l’Orchestre national d’Ile-de-France, au salon de musique du château.
© Camille Sanchez / Centre des monuments nationaux
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