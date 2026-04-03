LETZ ZEP PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours

LETZ ZEP Début : 2026-09-27 à 19:00. Tarif : – euros.

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PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37