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LETZ ZEP PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours

LETZ ZEP PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours

LETZ ZEP PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours dimanche 27 septembre 2026.

Lieu : PALAIS DES CONGRES TOURS - FRANCOIS 1ER

Adresse : 26 BOULEVARD HEURTELOUP

Ville : 37000 Tours

Département : 37

Début : 2026-09-27

Fin : 2026-09-27

Heure de début : 19:00

LETZ ZEP Début : 2026-09-27 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37

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