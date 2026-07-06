L’éveil du Morpho : bio-inspirez-vous ! Médiathèque Françoise Sagan Paris
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Françoise Sagan · Paris
Informations pratiques
Avez-vous déjà admiré les sublimes ailes bleu lagon du Morpho ? Derrière leur beauté fascinante se cache un véritable concentré d’ingéniosité naturelle. Les ailes de ce papillon se rigidifient ou se courbent pour optimiser le vol, mais sont aussi autonettoyantes, antibactériennes, et régulent la température de l’animal dès son éveil. Quant à leur merveilleuse couleur, obtenue sans pigment ni terre rare vouée à l’épuisement, elle lui permet de communiquer et d’éviter ses prédateurs ! Dans L’éveil du Morpho (Flammarion, 2021), Serge Berthier, physicien et pionnier du biomimétisme en France, nous entraîne au cœur de la forêt amazonienne sur les traces de ce papillon mythique. Il nous invite à découvrir les solutions adoptées par ce bijou d’ingénierie et à porter un regard nouveau sur la nature. Et si les réponses à certains des grands défis de notre époque (énergie, matériaux, santé ou environnement) se trouvaient déjà sous nos yeux ?
Serge Berthier, physicien à l’Institut des nanosciences de Paris (CNRS – Sorbonne Université) et professeur émérite à l’université Paris Cité, est spécialiste de la bio-inspiration. Convaincu que le vivant constitue une source inépuisable d’innovation, il a publié plusieurs ouvrages de référence sur le sujet et a contribué à la conception de l’exposition permanente « Bio-inspirée : une autre approche » à la Cité des sciences et de l’industrie en 2020.
Rencontre proposée en partenariat avec Sorbonne Université
Rencontre avec Serge Berthier, physicien pionnier du biomimétisme en France
Le mercredi 30 septembre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-30T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-01T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-30T19:00:00+02:00_2026-09-30T21:00:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr
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