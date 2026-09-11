Lever de rideau : présentation de saison et visite du lieu, Théâtre Gérard Philipe, Saint-Denis

Informations pratiques

Lever de rideau : présentation de saison et visite du lieu Vendredi 18 septembre, 18h00 Théâtre Gérard Philipe Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

LEVER DE RIDEAU

Le TGP fait sa rentrée pour une soirée conviviale à la découverte de la nouvelle saison et de son bâtiment historique.

AU PROGRAMME

DES VISITES DU THÉÂTRE

Construit en 1902 par les ateliers Eiffel et facilement reconnaissable à sa façade, le TGP mêle architectures et styles variés, associant patrimoine et modernité. Toute la soirée, le théâtre vous ouvre ses portes pour des visites, des loges à la scène, en passant par l’atelier costumes et la régie. Son histoire et ses métiers n’auront plus de secrets pour vous.

HORAIRES DES VISITES : 18h30 ; 18h45 ; 19h00 ; 19h15

DES PRÉSENTATIONS DE SAISON PERSONNALISÉES

Au restaurant du théâtre, aménagé pour l’occasion, des membres de l’équipe vous présentent la programmation autour d’une table. Vous avez besoin d’aide pour choisir vos spectacles ?

N’hésitez pas à vous asseoir, nous pourrons vous conseiller.

Vous préférez faire votre choix à votre rythme ? Une présentation de saison sous casque est aussi disponible, asseyez-vous dans la salle et laissez-vous conter la saison.

Théâtre Gérard Philipe 59 boulevard Jules Guesde, 93200 Saint-Denis, France Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France +33148137000 http://www.theatregerardphilipe.com [{« type »: « link », « value »: « https://theatregerardphilipe.notre-billetterie.com/billets?seance=5921 »}] Parking « 8 mai 1945 » gardienné à 500 m du théâtre. RER D – Station Saint-Denis. Transilien H – Station Saint-Denis. Métro : Ligne 13 – Station Saint-Denis Basilique. Tramway T1 (Noisy-le-Sec – Les Courtilles) – Arrêt Théâtre-Gérard-Philipe. Tramway T5 (Garges Sarcelles – Marché de Saint-Denis) – Arrêt Marché de Saint-Denis. Bus : 255 – arrêt Église – Théâtre Gérard Philipe. 170 – arrêt Gare de Saint-Denis.

LEVER DE RIDEAU

©Pascale Fournier/TGP