Lever de soleil gourmand Les Estables
Lever de soleil gourmand Les Estables jeudi 7 mai 2026.
Les Estables
Lever de soleil gourmand
Les Estables Haute-Loire
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 05:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-10 2026-05-24 2026-06-21 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-10
Rien de tel que de se lever tôt pour partager une expérience unique… Un Guide Nature Randonnée vous accompagne pour une petite ascension du Mézenc avant l’aube pour profiter d’un lever de soleil gourmand concocté avec des produits locaux.
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Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 06 82 81 guidenaturerandonnee@gmail.com
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English :
There’s nothing like getting up early to share a unique experience… A Nature Hiking Guide accompanies you on a short climb up the Mezenc before dawn to enjoy a gourmet sunrise concocted with local produce.
L’événement Lever de soleil gourmand Les Estables a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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