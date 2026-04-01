Levez les yeux !, 2 RV : Bout du Monde / Place de la Laiterie, Angers

vendredi 18 septembre 2026 · 2 RV : Bout du Monde / Place de la Laiterie · Angers

Informations pratiques

Levez les yeux ! Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h00 2 RV : Bout du Monde / Place de la Laiterie Maine-et-Loire

Complet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

À la veille des Journées européennes du Patrimoine, l’opération Levez les Yeux se destine à un public scolaire du primaire au lycée.

Le service Angers Patrimoine propose à cette occasion deux parcours.

L’un portera sur la Cathédrale Saint-Maurice dont la galerie Kengo Kuma, nouvellement installée, vient protéger le portail polychromé.

L’autre parcours portera sur l’Abbaye du Ronceray, site bientôt millénaire qui vient de rouvrir ses portes après plusieurs années de restauration.

Ces deux parcours seront l’occasion d’aborder la fragilité des monuments historiques et l’intérêt de les conserver pour les voir perdurer dans le temps. Ils seront animés par des guides conférenciers et des étudiants du Master 1 de l’Esthua. Un livret d’activités permettra aux élèves de s’approprier chaque sujet de façon ludique et pédagogique.

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À la veille des Journées européennes du Patrimoine, l’opération Levez les Yeux se destine à un public scolaire du primaire au lycée.

©Ministère de la Culture et de la Communication