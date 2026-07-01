Informations pratiques

« Levez les yeux ! » à la cathédrale de Châlons-en-Champagne Vendredi 18 septembre, 09h00, 10h30, 14h00, 15h30 Cathédrale Saint-Etienne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Cette année encore, la DRAC participe à l’opération « Levez les yeux » organisée à l’intention du public scolaire. L’histoire de la cathédrale de Châlons-en-Champagne et sa description seront présentées aux élèves.

Les instituteurs en charge de classes de CP à CM2 peuvent réserver un créneau via le mail indiqué.

Cathédrale Saint-Etienne Place Saint-Etienne, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est https://www.chalons-tourisme.com/decouvrir/chalons-en-10-incontournables/cathedrale-saint-etienne [{« type »: « email », « value »: « hugo.alexandre@culture.gouv.fr »}] La cathédrale Saint-Étienne offre au visiteur le témoignage d’une évolution architecturale sur cinq siècles, plus précisément entre le XIIᵉ et le XVIIᵉ siècle. Commencée dans le style roman, sa construction s’est poursuivie dans les styles gothique, puis baroque. En sept cents ans, agrandissements, modifications et reconstructions ont jalonné son histoire.

Cette année encore, la DRAC participe à l’opération « Levez les yeux » auprès du public scolaire. L’histoire de la cathédrale de Châlons-en-Champagne et sa description seront présentés aux élèves.

© Ministère de la Culture