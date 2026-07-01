Levez les yeux ! A la découverte de la rade depuis la montagne du Roule, Musée de la Libération, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Levez les yeux ! A la découverte de la rade depuis la montagne du Roule Vendredi 18 septembre, 13h30 Musée de la Libération Manche

Durée 1h30, débuts des animations à 13h30 et 15h, 30 pers. max, cycle 2 ou 3.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Partez à la découverte de la rade de Cherbourg à travers une animation ludique et interactive mêlant observation, histoire, expérimentation et construction !

Depuis la montagne du Roule, les participants commenceront par une lecture du paysage afin d’observer la rade, ses forts, ses ports et les différents éléments qui composent ce vaste ensemble maritime.

L’animation se poursuivra avec une plongée dans l’histoire de la rade de Cherbourg grâce à une reconstitution en briques de plastique. De Louis XVI à la Seconde Guerre mondiale, les différentes étapes de construction seront expliquées période par période : immersion des cônes de Cessart, édification des forts, création des digues, développement de l’Arsenal et enjeux militaires. Les participants deviendront ensuite de véritables ingénieurs. Par petits groupes, ils devront imaginer et construire leur propre rade à l’aide de briques de plastique afin de protéger les ports et la ville face aux vagues simulées dans un mini bassin. Une manière amusante de comprendre les défis techniques rencontrés par les ingénieurs de I’époque

Musée de la Libération Fort du Roule, Montée des Résistants, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 02 33 20 14 12 http://www.ville-cherbourg.fr [{« type »: « email », « value »: « barbara.hirard@cherbourg.fr »}] Le musée de la Libération se dresse fièrement au sommet de la montagne du Roule qui domine Cherbourg, à 117 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est aménagé dans un ancien fort du Second Empire, occupé par l’armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale. Sa reprise par les troupes alliées, le 25 juin 1944, est l’un des symboles de la libération de Cherbourg. Parc de stationnement, gare desservie, voies navigables (port maritime), aéroport.

Partez à la découverte de la rade de Cherbourg à travers une animation ludique et interactive mêlant observation, histoire, expérimentation et construction !

©Ville de Cherbourg en Cotentin – bibliothèque Jacques Prévert