Levez les yeux à la tour Eiffel, Tour Eiffel, Paris

Informations pratiques

Levez les yeux à la tour Eiffel Vendredi 18 septembre, 09h30 Tour Eiffel Paris

Complet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Chef d’œuvre architectural, la tour Eiffel est l’un des ouvrages d’art les plus connus au monde.

Pour cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine, le monument est heureux d’ouvrir ses portes aux élèves et de favoriser ainsi l’accès du patrimoine aux plus jeunes. Tout au long de la journée, ces derniers auront l’opportunité de rencontrer les équipes d’accueil et de techniciens qui œuvrent chaque jour à recevoir les visiteurs du monde entier et à prendre soin de cette grande dame de 137 ans.

Les écoliers seront ensuite invités à emprunter les escaliers afin de poursuivre leur découverte en autonomie jusqu’au deuxième étage et ainsi admirer la vue imprenable sur la Capitale.

Tour Eiffel 5 avenue Anatole France, 75007 Paris, France Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.toureiffel.paris/fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/ »}] C’est à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1889, date qui marquait le centenaire de la Révolution française qu’il a été décidé de construire une tour de 300m. Les premiers coups de pelle sont donnés le 26 janvier 1887. Le 31 mars 1889, la Tour achevée en un temps record – 2 ans, 2 mois et 5 jours – s’impose comme une véritable prouesse technique.

Visite libre

©SETE – E.Livinec