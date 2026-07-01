Levez les yeux ! Découverte des archives municipales, Archives municipales, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Levez les yeux ! Découverte des archives municipales Vendredi 18 septembre, 09h00, 10h40, 14h00 Archives municipales Manche

Durée 1h30, destinée aux CM2, 6e et 5e.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Présentation des missions des Archives municipales et de documents du XVe au XXe siècle.

Questions posées aux élèves à partir d’extraits d’un document du XVIIe qu’ils doivent essayer de déchiffrer

Archives municipales 9 rue Paul Talluau, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50130 Octeville Manche Normandie 02 50 79 17 09 http://www.cherbourg.fr [{« type »: « email », « value »: « claire.deleuze@cherbourg.fr »}]

Présentation des missions des Archives municipales et de documents du XVe au XXe siècle.

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