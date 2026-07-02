Levez les yeux ! Jeu de piste dans le parc de l’ancien hôpital maritime, Espace René Le Bas – L’Autre lieu, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Levez les yeux ! Jeu de piste dans le parc de l’ancien hôpital maritime Vendredi 18 septembre, 10h00 Espace René Le Bas – L’Autre lieu Manche

Durée 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

L’Autre Lieu accueille cet été la collective d’artistes La Pointe, avec la complicité de la Maison pour tous Léo Lagrange, pour mener une semaine d’ateliers autour des patrimoines et matrimoines de l’ancien hôpital maritime. Cette semaine d’explorations et de créations aboutit à la création d’un grand jeu de piste, spécialement conçu pour les enfants, afin de leur faire découvrir l’histoire, l’architecture et les récits liés à ce lieu emblématique.

Une occasion de faire école dehors, en s’imprégnant des richesses culturelles et historiques du territoire. Autant d’idées et d’inspirations pour ancrer les apprentissages dans le réel, et offrir aux enfants une expérience immersive, où le patrimoine devient un terrain de jeu et de découverte.

Une proposition de L’Autre Lieu avec la Collective La Pointe et la Maison pour tous Léo Lagrange au sein de l’Espace René Lebas avec le soutien de la DRAC Normandie et de la ville de Cherbourg-en-Cotentin

Espace René Le Bas – L’Autre lieu 61 rue de l’abbaye, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « coordination@lautre-lieu.fr »}]

L’Autre Lieu accueille cet été la collective d’artistes La Pointe, avec la complicité de la Maison pour tous Léo Lagrange, pour mener une semaine d’ateliers autour des patrimoines et matrimoines de à…

©Arrosage des jardins de l’hôpital.- Calque sur toile de Lestelle (ingénieur civil), 64 x 68 cm, 1er juillet 1873. (Ministère de la Défense, service historique de la Marine, Cherbourg-Octeville. 3K 63).