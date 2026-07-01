Levez les yeux ! Les coulisses d’un musée des Beaux-Arts, Musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Levez les yeux ! Les coulisses d’un musée des Beaux-Arts Vendredi 18 septembre, 09h30, 14h00 Musée Thomas Henry Manche

Durée 1h30, classes de CM1-CM2 habituées à fréquenter le musée Thomas Henry.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Découvrez les coulisses d’un musée des Beaux-Arts.

Venez à la rencontre des professionnels qui oeuvrent à mettre en valeur le patrimoine culturel.

En quoi consistent leurs métiers ? Par quelles étapes une œuvre doit-elle passer avant d’être exposée ?

Les élèves seront partagés en 2 groupes. Ils recevront un tableau endommagé et devront échanger avec les professionnels pour comprendre le processus à suivre jusqu’à l’accrochage de l’œuvre

Musée Thomas Henry Esplanade de la Laïcité, 50100 Cherbourg-en-Cotentin, France Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 33233233933 https://www.cherbourg.fr/culture-et-loisirs/musees/musee-thomas-henry [{« type »: « email », « value »: « anne.chaplet@ac-normandie.fr »}] Le musée Thomas Henry, un musée inattendu qui recèle une surprenante collection d’art européen (Renaissance-XIXe) : Fra Angelico, Lippi, Jordaens, Poussin, Chardin, David, Millet, Signac… Plus de 300 œuvres offertes par le marchand Thomas Henry dès 1831 pour sa ville natale. Il abrite la deuxième collection Jean-François Millet de France (oeuvres de jeunesse). Sa programmation inclut des expos variées et la Biennale du 9e art, exposition monographique conçue avec des maîtres de la BD comme Enki Bilal, Schuiten et Peeters, Moebius, Jacques Tardi, Nicolas de Crécy… Un trésor artistique et un événement BD de renom à découvrir à Cherbourg-en-Cotentin.

Découvrez les coulisses d’un musée des Beaux-Arts.

©Ville de Cherbourg-en-Cotentin