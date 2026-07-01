Levez les yeux ! Mission botanique au jardin Montebello, Jardin Montebello, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Levez les yeux ! Mission botanique au jardin Montebello Vendredi 18 septembre, 09h30, 14h00 Jardin Montebello Manche

Durée 1h30, à destination d’élèves de cycle 2 ou 3.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Découverte de la diversité végétale au sein du jardin Montebello à travers des notions initiales de biologie végétale et de botanique.

À la suite d’une visite du jardin et de quelques explications, les élèves devront reconnaitre les plantes indiquées sur les cartes tirées au sort. Plusieurs indices emblématiques de chaque plante seront écrits sur la carte afin de faciliter leur reconnaissance.

Jardin Montebello 44 rue Montebello, 50100 Cherbourg en Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50130 Octeville Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « tanguy.auguey@cherbourg.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 49 19 52 44 »}]

Découverte de la diversité végétale au sein du jardin Montebello à travers des notions initiales de biologie végétale et de botanique.

©Ville de Cherbourg-en-Cotentin