Levez les yeux ! Une visite guidée de la Cathédrale Saint-Etienne, Cathédrale Saint-Etienne, Châlons-en-Champagne
vendredi 18 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Etienne · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Levez les yeux ! Une visite guidée de la Cathédrale Saint-Etienne Vendredi 18 septembre, 08h50, 10h20, 13h50, 15h20 Cathédrale Saint-Etienne Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:50:00+02:00 – 2026-09-18T09:50:00+02:00
Fin : 2026-09-18T15:20:00+02:00 – 2026-09-18T16:20:00+02:00
Lors de cette visite guidée, nous arborderons l’histoire de la cathédrale, ainsi que la richesse de son architecture.
Cathédrale Saint-Etienne Place Saint-Etienne, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est https://www.chalons-tourisme.com/decouvrir/chalons-en-10-incontournables/cathedrale-saint-etienne La cathédrale Saint-Étienne offre au visiteur le témoignage d’une évolution architecturale sur cinq siècles, plus précisément entre le XIIᵉ et le XVIIᵉ siècle. Commencée dans le style roman, sa construction s’est poursuivie dans les styles gothique, puis baroque. En sept cents ans, agrandissements, modifications et reconstructions ont jalonné son histoire.
Lors de cette visite guidée, nous arborderons l’histoire de la cathédrale, ainsi que la richesse de son architecture.
© Cathedrale Saint Etienne Chalons Vitraux Exterieurs © Jean Côme Nicolle
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