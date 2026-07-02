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Levez les yeux ! Visite guidée de l’abbaye, Abbaye Notre Dame du Voeu, Cherbourg-en-Cotentin

vendredi 18 septembre 2026 · Abbaye Notre Dame du Voeu · Cherbourg-en-Cotentin

Levez les yeux ! Visite guidée de l’abbaye, Abbaye Notre Dame du Voeu, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Abbaye Notre Dame du Voeu
Adresse
rue de l'abbaye 50100 cherbourg
Ville
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Département
Manche
Tarif
Durée 1h15, 30 pers. max, cycles 2 et 3.

Levez les yeux ! Visite guidée de l’abbaye Vendredi 18 septembre, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 Abbaye Notre Dame du Voeu Manche

Durée 1h15, 30 pers. max, cycles 2 et 3.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:15:00+02:00
Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:15:00+02:00

La silhouette de l’Abbaye du Voeu est, comme en témoigne ses vieilles pierres, chargée d’histoire. Avec cette visite ludique, les enfants sont plongés dans la vie pieuse des moines au fil des années. A l’aide de jeux, d’objets et d’autres éléments, on comprend mieux les secrets cachés de l’architecture religieuse et ses intrigants éléments décoratifs.

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©Ville de Cherbourg-en-Cotentin

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