Levez les yeux ! Visite guidée de l’abbaye, Abbaye Notre Dame du Voeu, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Levez les yeux ! Visite guidée de l’abbaye Vendredi 18 septembre, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 Abbaye Notre Dame du Voeu Manche

Durée 1h15, 30 pers. max, cycles 2 et 3.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:15:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:15:00+02:00

La silhouette de l’Abbaye du Voeu est, comme en témoigne ses vieilles pierres, chargée d’histoire. Avec cette visite ludique, les enfants sont plongés dans la vie pieuse des moines au fil des années. A l’aide de jeux, d’objets et d’autres éléments, on comprend mieux les secrets cachés de l’architecture religieuse et ses intrigants éléments décoratifs.

Abbaye Notre Dame du Voeu rue de l’abbaye 50100 cherbourg Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg Manche Normandie http://www.cherbourg.fr [{« type »: « email », « value »: « barbara.hirard@cherbourg.fr »}]

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©Ville de Cherbourg-en-Cotentin