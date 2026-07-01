Levez les yeux ! Visite guidée de l’exposition « Cherbourg dans les années 2000 », Artothèque, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Levez les yeux ! Visite guidée de l’exposition « Cherbourg dans les années 2000 » Vendredi 18 septembre, 09h00, 10h00, 11h00 Artothèque Manche

Durée 45 min, 18 pers. max, cycles 3 et 4.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T09:45:00+02:00

Fin : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:45:00+02:00

L’artothèque accueillera une exposition de photographies immortalisant le renouvellement urbain de Cherbourg dans les années 2000. Ces photographies réalisées par des photographes de renommé internationale comme Gabriel Basilico et John Davies, ont été exposé au Point du Jour lors de leur première exposition.

Il s’agira pour les élèves de redécouvrir leur ville à travers cette exposition et de découvrir l’Artothèque. Cette visite sera aussi l’occasion d’aborder l’histoire de la photographie à travers le bicentenaire de sa naissance.

Public visé Cycle 3 et cycle 4

Artothèque Place de Gaulle, Cherbourg-Octeville, 50130 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50130 Octeville Manche Normandie 02 33 23 39 38 https://www.cherbourg.fr/culture-et-loisirs/centre-dart-artotheque-et-lieux-dexposition/artotheque/presentation-de-lartotheque/ [{« type »: « email », « value »: « artotheque@cherbourg.fr »}]

L’artothèque accueillera une exposition de photographies immortalisant le renouvellement urbain de Cherbourg dans les années 2000. Ces photographies réalisées par des photographes de renommé comme et…

©Gabriel Basilico