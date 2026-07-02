Levez les yeux ! Visite guidée « la construction navale à l’époque de Guillaume le Conquérant », Abbaye Notre Dame du Voeu, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Levez les yeux ! Visite guidée « la construction navale à l’époque de Guillaume le Conquérant » Vendredi 18 septembre, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 Abbaye Notre Dame du Voeu Manche

Durée 1h15, cycles 2 et 3.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:15:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:15:00+02:00

L’association « VANADIS » propose une médiation autour du faering « Vanadis » afin d’évoquer la pêche et la construction navale à l’époque de Guillaume le Conquérant.

Robert de Barbeflueth (Barfleur) était le Maître charpentier qui dirigeait le chantier de Guillaume le Conquérant lorsque celui-ci décida d’envahir l’Angleterre en 1065.Il sera parmi nous avec son bateau personnel, un bateau à 4 armes qui lui servira avec son stock d’outils à vous expliquer comment étaient fabriqués ces bateaux, dignes héritiers des navires qui amenèrent ses ancêtres sur nos côtes 200 ans plus tôt.

Abbaye Notre Dame du Voeu rue de l’abbaye 50100 cherbourg Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg Manche Normandie http://www.cherbourg.fr [{« type »: « email », « value »: « barbara.hirard@cherbourg.fr »}]

L’association « VANADIS » propose une médiation autour du faering « Vanadis » afin d’évoquer la pêche et la construction navale à l’époque de Guillaume le Conquérant.

©vanadis