LEVI.SCT Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

LEVI.SCT

Jeudi 21 janvier 2027 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-21 20:00:00

fin : 2027-01-21

Date(s) :

2027-01-21

Le phénomène LEVI.SCT débarque à l’Espace Julien? ce jeune prodige du piano qui bouscule les codes du récital classique.

Le phénomène LEVI.SCT débarque à l’Espace Julien le 21 janvier 2027, la salle accueillera ce jeune prodige du piano qui bouscule les codes du récital classique.



LEVI.SCT (Levi Schechtmann, né en 1999) est un pianiste allemand à l’approche hybride qui redéfinit l’expérience du concert classique. En fusionnant la profondeur émotionnelle des compositeurs de musique classique avec l’énergie brute du hip-hop et de la house, sa musique touche toutes les générations. Se produisant sous le nom de scène LEVI.SCT, il est à l’avant-garde d’une nouvelle vague d’artistes qui rendent la musique classique à la fois actuelle et électrisante.



Avec plus de 1 700 000 abonnés sur Instagram, l’ascension de LEVI.SCT est tout simplement phénoménale. Ses concerts, à l’image de ses contenus en ligne, mêlent virtuosité, rythme et émotion dans une expérience immersive et cinématographique.



En 2025, il a été sacré Contemporary Pianist of the Year aux Pianote Awards, confirmant sa place parmi les pianistes les plus enthousiasmants de sa génération.



Il a lancé sa première tournée mondiale en janvier 2026, avec des concerts à guichets fermés à Paris (une date à La Cigale) et à Londres (deux dates à Union Chapel). Il s’est également produit dans des salles prestigieuses telles que l’Elbphilharmonie de Hambourg et Flagey à Bruxelles, et continue de captiver les publics du monde entier.



Avec Classified Fusion, le pianiste viral LEVI.SCT revient pour son deuxième album studio un voyage audacieux et virtuose où le classique rencontre le contemporain, où les pulsations électroniques se mêlent à l’énergie brute du hip-hop, et où les genres musicaux se fondent dans un ensemble cinématographique. Fusionnant Chopin, Rachmaninov, Albéniz et bien d’autres avec le jazz, la house, la salsa et son propre style audacieux, Levi signe un album à la fois hommage et rébellion.



L’étoile montante de 25 ans impressionne par ses réinterprétations de la musique classique, qu’il mêle à des rythmes hip-hop et électro Rolling Stone .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com

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English :

The LEVI.SCT phenomenon arrives at Espace Julien? a young piano prodigy who is shaking up the codes of classical recital.

L’événement LEVI.SCT Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille