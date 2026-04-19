Bédarieux

L’EXPO IDÉALE

19 avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-13

Du bleu, du jaune, du rouge, l’art en mouvement chez l’enfant à la manière d’Hervé Tullet.

L’Expo Idéale est un vaste projet collectif, qui s’est déroulé tout le long de l’année.

Une explosion de couleur et de créativité à l’Espace d’Art Contemporain !

Du bleu, du jaune, du rouge, l’art en mouvement chez l’enfant à la manière d’Hervé Tullet.

L’Expo Idéale est un vaste projet collectif, qui s’est déroulé tout le long de l’année.

Une explosion de couleur et de créativité à l’Espace d’Art Contemporain !

Un projet des médiathèques de Bédarieux, du Bousquet d’Orb et de la Bibliothèque des Aires avec 17 classes et assistantes maternelles de Grand Orb et l’EHAD du Bousquet d’Orb. .

19 avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 99 70 mediatheque@bedarieux.fr

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English : L’EXPO IDÉALE

Blue, yellow and red, art in motion for children, in the style of Hervé Tullet.

L’Expo Idéale is a vast collective project, which has been running throughout the year.

An explosion of color and creativity at Espace d’Art Contemporain!

L’événement L’EXPO IDÉALE Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB