Depuis plus de vingt-cinq ans, Camille Vivier (1977, France) développe

une pratique située à la croisée de la photographie d’auteur·e et de la photographie de mode. Son travail, centré sur le corps et la nature morte, dialogue avec des commandes réalisées pour de grands magazines. De ces deux versants naît un langage visuel singulier, où sensualité, mystère et poésie, s’entrelacent pour interroger la relation entre le vivant et l’inanimé.

Au cœur de sa pratique, la représentation féminine, et plus particulièrement le nu, se déploie en s’appuyant sur de nombreuses références culturelles. Fascinée par les figures de femmes puissantes issues des beaux-arts, de la pop culture et des scènes underground, elle puise également dans la littérature, la bande dessinée ou les premières icônes hollywoodiennes. Ses modèles affirment leur présence avec force. Les corps hors normes de bodybuildeuses – Sophie, Tjiki, Deborah – constituent un terrain d’exploration privilégié. À travers eux, l’artiste engage une réflexion sur la pluralité des féminités, où la construction du corps et celle de l’identité entrent en résonance avec le travail de la sculpture.

Dans des mises en scène énigmatiques, ces figures dialoguent avec des objets anthropomorphes choisis pour leur esthétique autant que pour leur charge symbolique : sculptures monumentales dans l’espace public, bougies votives, marionnettes modernistes ou décors biomécaniques conçus par H.R. Giger pour Alien (1979) de Ridley Scott. La photographie devient le lieu de rapprochements inédits, où s’installe une tension parfois inquiétante entre corps humains et corps façonnés, entre matière et chair, entre ce qui respire et ce qui en conserve la forme.

L’exposition retrace l’ensemble de la carrière artistique de Camille Vivier

à travers un parcours thématique réunissant une dizaine de séries et près d’une centaine d’œuvres : tirages gélatino-argentiques et numériques, Polaroïds, ainsi que des œuvres conçues spécialement pour l’exposition, dont certaines jouent avec les échelles et les dispositifs de présentation.

Du 10 juin au 13 septembre 2026, la MEP présente la première rétrospective consacrée à l’artiste française Camille Vivier, figure de la photographie contemporaine. À travers un ensemble d’œuvres où dialoguent corps, formes sculpturales et présences troublantes, un univers à la fois sensuel et énigmatique se déploie, traversé de références multiples et d’échos visuels inattendus. Les figures féminines de Camille Vivier fascinent autant qu’elle déstabilisent, affirmant toute la puissance et la complexité de leurs identités.

Du mercredi 10 juin 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-14T01:59:59+02:00

Date(s) :

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/camille-vivier/ +33144787500 info@mep-fr.org



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