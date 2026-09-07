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L’exposition « l’art au féminin », Salle Goudailler, Magny-le-Hongre

samedi 19 septembre 2026 · Salle Goudailler · Magny-le-Hongre

L’exposition « l’art au féminin », Salle Goudailler, Magny-le-Hongre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Salle Goudailler
Adresse
Grande Rue, Magny le Hongre
Ville
77700 Magny-le-Hongre
Département
Seine-et-Marne

L’exposition « l’art au féminin » Samedi 19 septembre, 10h00 Salle Goudailler Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Samedi 19 septembre. De 10h à 18h, salle Goudailler. Gratuit, entrée libre.

La Ville accueillera l’exposition « l’art au féminin », une exposition/vente où peintres et sculptrices seront mises à l’honneur. Parmi elles :

• Marlène Skryerbak : peinture aux inspirations aborigènes.
• Marie Paule Allaert N’Dou : peinture abstraite et techniques mixtes.
• Pagui : peinture acrylique, style figuratif et naïf.
• Cécile Martin : peinture figurative.
• Rachel Stopa : portraits, art mixte et oeuvres figuratives d’inspiration asiatique.
• Atelier de Paix : collectif de sculptrices et sculpteurs.

Salle Goudailler Grande Rue, Magny le Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France
Samedi 19 septembre. De 10h à 18h, salle Goudailler. Gratuit, entrée libre.

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