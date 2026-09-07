Quiz musical, Salle Goudailler, Magny-le-Hongre

Informations pratiques

Quiz musical Dimanche 20 septembre, 14h00 Salle Goudailler Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Testez vos connaissances et amusez-vous en famille lors des Quiz musicaux #1 et #2 animés par Ruxandra Sirli à la Salle Goudailler. Deux séances différentes et des lots originaux à gagner !

Dimanche 20 septembre. À 14h et 17h, salle Goudailler.

Salle Goudailler Grande Rue, Magny le Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/excellart/evenements/musique-et-patrimoine »}] https://www.helloasso.com/associations/excellart/evenements/musique-et-patrimoine

Testez vos connaissances et amusez-vous en famille lors des Quiz musicaux #1 et #2 animés par Ruxandra Sirli à la Salle Goudailler. Deux séances différentes et des lots originaux à gagner !

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