Promenade musicale, Place de l’Église, Magny-le-Hongre

Informations pratiques

Promenade musicale Dimanche 20 septembre, 15h00 Place de l’Église Seine-et-Marne

Gratuit, sur inscription. Limité à 35 participants. Accessible PMR. Prévoir une tenue confortable, adaptée à la météo, et des chaussures de marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Partez pour une Promenade musicale originale au départ de la Salle Goudailler, guidée par la paysagiste Aude Bourdy et ponctuée par les notes de violon de Ruxandra Sirli.

Place de l’Église Place de l’Église 77700 Magny-le-Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.magnylehongre.fr/ma-ville/patrimoine/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/excellart/evenements/musique-et-patrimoine »}, {« owner »: {« uid »: 76202398, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « contact@excellart.org », « venueId »: 151931, « description »: « Du00e9couvrez Magny-le-Hongre au cours d’une Promenade musicale originale au du00e9part de la Salle Goudailler, guidu00e9e par la paysagiste Aude Bourdy et ponctuu00e9e par les notes de violon de Ruxandra Sirli. », « dates »: [{« quantity »: « 8 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789909200000, « id »: 1}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « musicType »: « CLASSIQUE-OTHER », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Une église existait à cet emplacement depuis le XIe siècle au moins, fondée par les chanoines de Sainte Geneviève de Paris.

Partez pour une Promenade musicale originale au départ de la Salle Goudailler, guidée par la paysagiste Aude Bourdy et ponctuée par les notes de violon de Ruxandra Sirli.

©DR