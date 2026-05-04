Située au cœur du Montana, Butte s’est développée à la fin du XIXᵉ siècle grâce à l’exploitation du cuivre. Cette histoire minière a profondément transformé le paysage et structuré la vie sociale. Aujourd’hui, la ville semble suspendue entre mémoire et présent. Ses rues, ses maisons anciennes et ses terrains marqués par l’exploitation composent un environnement à la fois habité et spectral, où persistent les traces d’un passé industriel.

Martine Dawson aborde ce contexte à travers les maisons, envisagées comme un point d’entrée dans l’histoire locale. Construites rapidement lors de l’expansion minière, elles ont été transformées au fil du temps. Fondations fragiles, ajouts successifs et réparations témoignent d’usages liés à la nécessité. Au fil de ses séjours, l’artiste observe comment les habitant·es entretiennent un lien avec ces lieux, où subsistent des traces du passé dans les gestes du quotidien.

À travers des photographies d’extérieurs, d’intérieurs et de détails domestiques, Faultlines révèle la maison comme un espace où les temporalités se superposent. En associant images contemporaines et archives, l’exposition met en évidence ces habitations comme des surfaces de mémoire, où se croisent histoire minière, imaginaires et manières d’habiter aujourd’hui.

MEP Studio accueille, du 17 juillet au 13 septembre, « Faultlines », un projet photographique de Martine Dawson consacré aux maisons de Butte, ancienne ville minière du Montana, où l’espace domestique conserve les traces persistantes d’un territoire façonné par l’extraction et l’imaginaire de la conquête de l’Ouest américain.

Du mercredi 10 juin 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-14T01:59:59+02:00

Date(s) :

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/martine-dawson-faultlines/ +33144787500 info@mep-fr.org



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