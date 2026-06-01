L’Express de Paris Ménilmontant fête la musique « live » !, L’express bar de Paris – Ménilmontant, Paris

L’Express de Paris Ménilmontant fête la musique « live » ! Dimanche 21 juin, 17h00 L’express bar de Paris – Ménilmontant Paris

C’est un bar, alors c’est open bar pour le nombre de place, mais pas pour les verres que vous consommerez avec modération.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

17:00 Nina Touili

Elle nous avait enchanté avec quelques titres l’année dernière, pour cette édition 2026, elle revient avec un set plus long, ce qui nous va à ravir. Une guitare, sa voie, « what esle » !

18h00 Quiet After Ten

Tous les lundis soirs, les Quiet After Ten se retrouvent pour chanter ensemble des reprises de titres connus en leurs donnant une nouvelle couleur musicale. Porté par un univers pop folk intimiste, le groupe met à l’honneur de délicates harmonies de voix féminines qui créent une atmosphère chaleureuse et envoûtante jusqu’à 22h… avant que le voisin ne commence à râler.

19h00 B-Blank Island Club

Groupe électro rock de l’Est parisien formé en 2016, le B-BLANK ISLAND CLUB, trio à combustion vive, délivre une électro-disco-rock française aux accents punks. N’ayant plus rien à perdre, adepte du « Don’t do It like that », le groupe en éternel devenir traîne une mélancolie nerveuse qu’il distille à chaque représentation.

20h00 Chupa Cabras

Ces créatures-là ont faim. Les CHUPA CABRAS fondent sur les tubes que vous croyiez connaître, les sucent jusqu’à plus soif et vous les recrachent en pleine face : poétiques, malicieux, survoltés. Une ode variéto punk rock jouée avec l’esprit de la bête.

21h00 Café Bizarre

CAFÉ BIZARRE ne nie pas ses influences : celles des années 80 et 90 à New York. On pense à Television aux Modern Lovers (oui, ils sont de Boston…), mais aussi Pavement (de Stockton en Californie). On est donc bien dans un rock lo fi, élégant et raffiné qui ne cherche pas à cacher ses émotions toujours à fleur de peau. Et quand bien même les guitares saturent l’espace, c’est toujours avec une certaine désinvolture pour mieux laisser filer un chant tout en finesse et en retenue. Au final leur indie pop s’écoute avec une petite oreille nostalgique de ces années qui tentaient encore d’inventer un nouveau rock.

22h00 Dalton

DALTON est un trio parisien aux influences post-punk et garage, avec une touche de pop étrange. Ils chantent en français et se sont fait remarquer avec leur album « Soleil Orange » (LVP Records), salué par les médias et présenté aux Transmusicales de Rennes en 2023. Inspirés par Gang of Four, Wire, B’52s ou Television, et plus récemment par Parquet Courts ou Viagra Boys, ils proposent un son tendu et incisif : guitares tranchantes, rythmiques minimalistes et textes en français entre désespoir, ironie et énergie brute.

L’express bar de Paris – Ménilmontant Rue Étienne Dolet – 75020 paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France

17:00 Nina Touili

© ThierryPage – SUR UN NUAGE