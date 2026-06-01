Lezennes en Fête 2026, Lezennes, Lezennes

Lezennes en Fête 2026 13 et 14 juin Lezennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T17:30:00+02:00 – 2026-06-13T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T08:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Samedi 13 juin

Boum des enfants

Pour bien débuter ce week-end de fête, l’Association des Parents d’Élèves accueille les enfants des écoles de Lezennes pour une grande boum à la salle Georges Brassens à partir de 14:15 !

Ernest souffle ses 10 bougies en fanfare !

Pour fêter ses 10 ans, Ernest se métamorphose en 2026. Sous de nouveaux traits et paré d’une nouvelle tenue, il recevra le parrainage de deux géants venus de Catalogne : Maria et Lluís, originaires de Vilassar de Dalt.

Dès 17:30 sur la place de la République, retrouvez Ernest entouré de ses parrains pour une cérémonie festive et une danse des géants au son de la fanfare de Mainvault (Belgique) et des Grallers de Vilassar de Dalt.

Samedi 13 juin 2026 de 17:30 à 19:30 sur la Place de la République

Dimanche 14 juin

Braderie

De 08:00 à 17:00, les rues de Lezennes s’animent pour la traditionnelle braderie. Isidore et le Fun’Tastic Band déambuleront dans les allées dès le matin pour une ambiance festive dès les premières heures !

Les réservations des emplacements sont gratuites et se déroulent à l’accueil de la mairie (munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile).

Calendrier des réservations : Habitants de Lezennes sur le parcours braderie : jusqu’au 30 mai | Autres habitants de Lezennes : du 1er au 06 juin | Extérieurs : du 08 au 13 juin.

Fête de la Pierre

En association avec Les Amis d’Isidore, profitez de deux cortèges réunissant vingt-trois géants, des harmonies et des fanfares venus de toute la métropole lilloise, de Belgique, des Pays-Bas et même d’Espagne !

13:30 : Montage des géants rue Yves Farge

14:30 : Départ des deux cortèges

16:00 : Arrivée sur la place de la République pour la présentation des géants, le lancer de Pierres de Lezennes et le rigodon final

La ducasse vous accueille tout le weekend !

Sur la place de la République, profitez des manèges, de la pêche aux canards, du tir à la carabine et des confiseries pour prolonger la magie de ce week-end festif.

Lezennes Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://lezennes.fr/images/actualites/lezennes_en_fete_2026_programme.pdf »}]

Braderie – Fête de la Pierre – Ducasse

Visuels : Microsoft Copilot – Canva