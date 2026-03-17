L’Harmonie des batailles Église Saint-Nicolas Moirans-en-Montagne

L’Harmonie des batailles

Église Saint-Nicolas Rue Pasteur Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 18:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Alice Julien-Laferrière s’entoure d’un riche continuo et de timbales pour jouer le répertoire virtuose du XVII? siècle allemand. Ajouter des timbales dans un programme de musique de chambre n’est pas courant, et c’est la particularité de ce concert exploiter et détourner les imitations de trompettes et timbales que l’on trouve dans les œuvres de cette époque, pour proposer une nouvelle écoute de ce répertoire démonstratif. Le violon dans tous ses états accordé, désaccordé, harmonieux ou belliqueux, plaintif ou vindicatif, lyrique et tonitruant… une plongée dans le Stylus phantasticus, du temps où le violon faisait ses premières armes !

L’Ensemble Artifices

Alice Julien-Laferrière violons

Hager Hanana violoncelle piccolo

Mathieu Valfré clavecin et orgue

Adrien Pineau timbales et tambour .

Église Saint-Nicolas Rue Pasteur Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : L’Harmonie des batailles

L’événement L’Harmonie des batailles Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE