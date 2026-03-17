L’Harmonie des batailles Église Saint-Nicolas Moirans-en-Montagne
L’Harmonie des batailles Église Saint-Nicolas Moirans-en-Montagne dimanche 24 mai 2026.
L’Harmonie des batailles
Église Saint-Nicolas Rue Pasteur Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 18:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Alice Julien-Laferrière s’entoure d’un riche continuo et de timbales pour jouer le répertoire virtuose du XVII? siècle allemand. Ajouter des timbales dans un programme de musique de chambre n’est pas courant, et c’est la particularité de ce concert exploiter et détourner les imitations de trompettes et timbales que l’on trouve dans les œuvres de cette époque, pour proposer une nouvelle écoute de ce répertoire démonstratif. Le violon dans tous ses états accordé, désaccordé, harmonieux ou belliqueux, plaintif ou vindicatif, lyrique et tonitruant… une plongée dans le Stylus phantasticus, du temps où le violon faisait ses premières armes !
L’Ensemble Artifices
Alice Julien-Laferrière violons
Hager Hanana violoncelle piccolo
Mathieu Valfré clavecin et orgue
Adrien Pineau timbales et tambour .
Église Saint-Nicolas Rue Pasteur Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : L’Harmonie des batailles
L’événement L’Harmonie des batailles Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE