Informations pratiques

Naveil

L’Hectare Le la couleur à Naveil

3 Rue du Gris d’Aunis Naveil Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-02 10:30:00

fin : 2026-12-02 11:20:00

Date(s) :

2026-12-02

Un petit personnage tout rond, sans jambes, vit dans une ville faite d’escaliers et de machines. Employé au sommet d’une usine de lait, il ignore tout de ce qui s’y trame…

L’Hectare Le la couleur à Naveil. jusqu’à sa rencontre avec Le La Couleur , une présence magique qui l’emmène découvrir les dessous de l’usine et le traitement réservé aux vaches.

Dessins en direct, animations via un capteur Leap Motion et musique live se mêlent pour raconter cette histoire sans paroles. Chaque geste, chaque image et chaque note construisent ensemble une performance visuelle et sonore unique. Ce spectacle est né d’une immersion en Instituts MédicoÉducatifs (IME). La candeur et la sensibilité des enfants ont insufflé de la douceur à cette histoire qui aurait pu être sombre. Les pictogrammes, au coeur de leur communication non verbale,

ont nourri à la fois le récit et l’univers graphique. En famille dès 6 ans. 10 .

3 Rue du Gris d’Aunis Naveil 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00 contact@lhectare.fr

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English :

A tiny, round little character with no legs lives in a city made of staircases and machines. Employed at the top of a dairy factory, he knows nothing of what’s going on there…

L’événement L’Hectare Le la couleur à Naveil Naveil a été mis à jour le 2026-07-25 par OT de Vendome Territoires Vendomois