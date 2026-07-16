AGENDA · Naveil
Visite guidée de l’ancienne champignonnière, Champignonnière de Naveil, Naveil
samedi 19 septembre 2026 · Champignonnière de Naveil · Naveil
Informations pratiques
Visite guidée de l’ancienne champignonnière Samedi 19 septembre, 14h00 Champignonnière de Naveil Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite guidée par des anciens ouvriers ayant travaillé sur le site, animations sur la culture du champignon.
Champignonnière de Naveil 55 rue de Montrieux, 41100 Naveil Naveil 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Visite guidée par des anciens ouvriers ayant travaillé sur le site, animations sur la culture du champignon.
©naveil
À voir aussi à Naveil (Loir-et-Cher)
- Musée Louis Leygue : exposition artisanat et visite libre, Musée Louis Leygue, Naveil 20 septembre 2026
- L’Hectare Le la couleur à Naveil Naveil 2 décembre 2026