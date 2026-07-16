Visite guidée de l’ancienne champignonnière, Champignonnière de Naveil, Naveil

Informations pratiques

Visite guidée de l’ancienne champignonnière Samedi 19 septembre, 14h00 Champignonnière de Naveil Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée par des anciens ouvriers ayant travaillé sur le site, animations sur la culture du champignon.

Champignonnière de Naveil 55 rue de Montrieux, 41100 Naveil Naveil 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Visite guidée par des anciens ouvriers ayant travaillé sur le site, animations sur la culture du champignon.

©naveil