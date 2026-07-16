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Visite guidée de l’ancienne champignonnière, Champignonnière de Naveil, Naveil

samedi 19 septembre 2026 · Champignonnière de Naveil · Naveil

Visite guidée de l’ancienne champignonnière, Champignonnière de Naveil, Naveil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Champignonnière de Naveil
Adresse
55 rue de Montrieux, 41100 Naveil
Ville
41100 Naveil
Département
Loir-et-Cher

Visite guidée de l’ancienne champignonnière Samedi 19 septembre, 14h00 Champignonnière de Naveil Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée par des anciens ouvriers ayant travaillé sur le site, animations sur la culture du champignon.

Champignonnière de Naveil 55 rue de Montrieux, 41100 Naveil Naveil 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Visite guidée par des anciens ouvriers ayant travaillé sur le site, animations sur la culture du champignon.

©naveil

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