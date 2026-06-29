Informations pratiques

Naveil

L’Hectare Le la couleur à Naveil

3 Rue du Gris d’Aunis Naveil Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-02 10:30:00

fin : 2026-12-02 11:20:00

Date(s) :

2026-12-02

Un petit personnage tout rond, sans jambes, vit dans une ville faite d’escaliers et de machines. Employé au sommet d’une usine de lait, il ignore tout de ce qui s’y trame… jusqu’à sa rencontre avec Le La Couleur , une présence magique qui l’emmène découvrir les dessous de l’usine…

L’Hectare Le la couleur à Naveil. Dessins en direct, animations via un capteur Leap Motion et

musique live se mêlent pour raconter cette histoire sans paroles. Chaque geste, chaque image et chaque note construisent ensemble une performance visuelle et sonore unique. Ce spectacle est né d’une immersion en Instituts MédicoÉducatifs (IME). La candeur et la sensibilité des enfants ont

insufflé de la douceur à cette histoire qui aurait pu être sombre. Les pictogrammes, au cœur de leur communication non verbale, ont nourri à la fois le récit et l’univers graphique, donnant vie à un théâtre accessible et universel, où la poésie et l’émotion se partagent sans mots. Tout public dès 6 ans. 10 .

3 Rue du Gris d’Aunis Naveil 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00 contact@lhectare.fr

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English :

A small, round character with no legs lives in a city made of staircases and machines. Employed at the top of a milk factory, he knows nothing of what goes on there… until he meets “Le La Couleur,” a magical presence who takes him on a journey to discover the inner workings of the factory…

L’événement L’Hectare Le la couleur à Naveil Naveil a été mis à jour le 2026-06-29 par OT de Vendome Territoires Vendomois