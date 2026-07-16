Musée Louis Leygue : exposition artisanat et visite libre, Musée Louis Leygue, Naveil

Informations pratiques

Musée Louis Leygue : exposition artisanat et visite libre Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée Louis Leygue Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition d’artisans d’art et visite libre du musée. Animation musicale.

Musée Louis Leygue 106 Rue des Venages, 41100 Naveil, France Naveil 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254772613 http://www.culture41.fr/Annuaire-culturel/Patrimoine/Musees/Musee-Louis-Leygue L’atelier que Louis Leygue (Grand Prix de Rome en 1931) s’était fait construire pour travailler abrite désormais le musée qui est consacré à l’œuvre de ce sculpteur-graveur influencé par le cubisme. Il rassemble des pièces uniques et des maquettes de sculptures. Ouvert aux visites uniquement en haute saison et sur demande préalable.

Exposition d’artisans d’art et visite libre du musée. Animation musicale.