Cholet

L’Helico

Le Pontreau Aérodrome Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

1er événement européen de voilures tournantes .

Le Pontreau Aérodrome Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@heliclubdelouest.fr

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English :

L’événement L’Helico Cholet a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Choletais