L’Helico Le Pontreau Cholet
L’Helico Le Pontreau Cholet samedi 30 mai 2026.
Cholet
L’Helico
Le Pontreau Aérodrome Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
1er événement européen de voilures tournantes .
Le Pontreau Aérodrome Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@heliclubdelouest.fr
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English :
L’événement L’Helico Cholet a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Choletais
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