L’Herberie fête le Printemps Pouancé La Haute Herberie Ombrée d’Anjou

Ombrée d’Anjou

L’Herberie fête le Printemps Pouancé

La Haute Herberie L’Herberie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

L’Herberie fête le Printemps le dimanche 19 Avril 2026 .

Le printemps arrive à L’Herberie !

Le 19 avril, L’Herberie ouvre les portes pour la 1ère édition de L’Herberie Fête le Printemps — une journée de 10h à 18h, en plein air, en famille, les pieds dans l’herbe.

Au programme

Fleurs, plantes, arbres et plants de légumes

Miels et tisanes

Jeux pour les enfants

Artisanat local

Buvette et restauration sur place .

La Haute Herberie L’Herberie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 62 82 herberie.asso.lcdv@gmail.com

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English :

L’Herberie celebrates Spring on Sunday, April 19, 2026.

L’événement L’Herberie fête le Printemps Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Anjou bleu