L’HERITAGE GOLDMAN 2 – LE PHARE – CHAMBERY METROPOLE Chambery

L’HERITAGE GOLDMAN 2 Début : 2026-11-20 à 20:30. Tarif : – euros.

L’HÉRITAGE GOLDMAN 2JEAN-JACQUES ET LES AUTRESLa troupe de l’Héritage Goldman poursuit sa course folle à travers un nouveau voyage musical sous la direction d’Erick BENZI le fidèle collaborateur de Jean-Jacques.Découvrez le nouveau spectacle époustouflant de « l’Héritage GOLDMAN 2 », où les tubes intemporels de Jean-Jacques croisent les plus belles chansons qu’il a écrites pour les plus grandes voix de la chanson Française telles que Céline Dion, Johnny Hallyday, Patricia Kaas, Khaled et Florent PAGNY. Vous vibrerez au son de Pour que tu m’aimes encore , Il me dit que je suis belle , « Si tu veux m’essayer », « l’Envie », « Aicha » et bien d’autres encore, mêlés aux immenses succès de Jean-Jacques. L’Héritage Goldman vous offre un moment unique de partage et de bonheur, réunissant des centaines de milliers de fans autour de l’inoubliable musique de l’un des plus grands artistes de la chanson française.Ne manquez pas cette expérience exceptionnelle : 25 tubes incontournables, 2 heures de musique et de performances musicales pour une communion parfaite entre la musique de JJ Goldman et ses fans de la France entière.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE PHARE – CHAMBERY METROPOLE 800 AVENUE GRAND ARIETAZ 73000 Chambery 73