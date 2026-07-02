L’Héritage Goldman – L’Aventure Continue, Le Dôme de Paris, Paris

Informations pratiques

L’Héritage Goldman – L’Aventure Continue Dimanche 8 novembre, 18h00 Le Dôme de Paris Paris

Entrée payante : Tarifs :

Carré Or : 105 € / < 25 ans : 52.50 € Cat.1 : 85 € / < 25 ans : 42.50 € Cat.2 : 65 € / < 25 ans : 32.50 € Cat.3 : 45 € / < 25 ans : 22.50 € Infos Groupes et CE : Haracom – Tél : 03.21.26.52.94 Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-11-08T18:00:00+01:00 – 2026-11-08T20:00:00+01:00 Fin : 2026-11-08T18:00:00+01:00 - 2026-11-08T20:00:00+01:00

Richard Walter productions (licence n°R-2022006816 – R2022008495) présente :

L’HÉRITAGE GOLDMAN – L’AVENTURE CONTINUE

Déjà plus de 400 000 spectateurs conquis dans tous les Zéniths de France.

L’HÉRITAGE GOLDMAN revient avec un nouveau chapitre : L’AVENTURE CONTINUE.

« Envole-moi », « Je te donne », « Là-bas », « Quand la musique est bonne », « Encore un matin », « Au bout de mes rêves », « Il suffira d’un signe »… Depuis plus de quarante ans, les chansons de Jean-Jacques Goldman accompagnent nos vies. Elles traversent les générations, rassemblent les familles et continuent d’être reprises en chœur par des salles entières.

C’est un phénomène unique. Jean-Jacques Goldman a écrit la bande-son de nos vies. Peu d’artistes ont marqué autant de générations et signé autant de classiques du patrimoine musical français.

Aux commandes de cette aventure, Erick Benzi, collaborateur historique de Jean-Jacques Goldman et réalisateur de ses plus grands succès.

Entourés par la désormais célèbre troupe de L’HÉRITAGE GOLDMAN, chanteurs et musiciens font revivre sur scène 25 titres incontournables dans un spectacle 100 % live de plus de deux heures.

Bien plus qu’un concert, L’HÉRITAGE GOLDMAN est un moment de partage, d’émotion et de communion où chaque chanson réveille un souvenir, une histoire, une part de nous-mêmes.

L’aventure continue. Rejoignez-là !

Teaser :https://www.youtube.com/watch?v=QVAsHJjmFgQ

Site internet : https://www.leconcertextraordinaire.com/heritage-goldman-2

Facebook : https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire

Instagram : https://www.instagram.com/heritageartiste/

Le Dôme de Paris 34 Boulevard Victor – 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/heritage-goldman-2-billet/idmanif/637262/idtier/28239479 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fnacspectacles.com/event/lheritage-goldman-2-nouveau-spectacle-dome-de-paris-20764476/ »}] [{« data »: {« author »: « Richard Walter Productions », « cache_age »: 86400, « description »: « L’Hu00c9RITAGE GOLDMAN – L’AVENTURE CONTINUEnnApru00e8s le succu00e8s phu00e9nomu00e9nal de L’Hu00e9ritage Goldman, l’aventure continue…nnSous la direction artistique et la mise en scu00e8ne d’Erick Benzi, fidu00e8le collaborateur de Jean-Jacques Goldman et ru00e9alisateur de ses plus grands succu00e8s, la troupe repart sur les routes pour faire vivre, sur scu00e8ne, l’u0153uvre d’un artiste qui a marquu00e9 plusieurs gu00e9nu00e9rations.nnAu fil d’un spectacle entiu00e8rement consacru00e9 u00e0 son ru00e9pertoire, retrouvez les chansons qui accompagnent nos vies depuis plus de quarante ans. De u00ab Envole-moi u00bb u00e0 u00ab Quand la musique est bonne u00bb, de u00ab Lu00e0-bas u00bb u00e0 u00ab Je te donne u00bb, en passant par u00ab Encore un matin u00bb, u00ab Au bout de mes ru00eaves u00bb ou u00ab Il suffira d’un signe u00bb, chaque titre ravive un souvenir, une u00e9motion, une histoire.nnPortu00e9 par une troupe de chanteurs et musiciens d’exception, L’Hu00e9ritage Goldman – L’aventure continue cu00e9lu00e8bre l’u00e9nergie, la gu00e9nu00e9rositu00e9 et la force intemporelle des chansons de Jean-Jacques Goldman dans un spectacle vibrant, fu00e9du00e9rateur et profondu00e9ment humain.nnPlus qu’un concert, c’est une rencontre avec un patrimoine musical qui rassemble toutes les gu00e9nu00e9rations autour d’un mu00eame plaisir : chanter, vibrer et partager.nn25 chansons incontournables, pru00e8s de deux heures de spectacle live et une seule promesse : faire battre u00e0 nouveau le cu0153ur de l’univers Goldman.n nEn tournu00e9e dans toute la Francenn#jeanjacquesgoldman #concert #tributetolegends », « type »: « video », « title »: « TEASER OFFICIEL | L’HERITAGE GOLDMAN – L’AVENTURE CONTINUE », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/QVAsHJjmFgQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=QVAsHJjmFgQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCNI2akDSTIgVUpW-002gz-g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Les plus grands titres de Jean Jacques Goldman et les chansons qu’il a écrites pour les plus grandes voix réunis dans un spectacle vibrant. concert spectacle

Richard Walter Productions