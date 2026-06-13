L’heure de jeu : venez découvrir « Cité Coeur » contre l’isolement social La Fabrique de la Solidarité Paris
L’heure de jeu : venez découvrir « Cité Coeur » contre l’isolement social La Fabrique de la Solidarité Paris vendredi 10 juillet 2026.
La Fabrique de la Solidarité et VYV Solidaires vous invitent à découvrir Cité Cœur, un jeu de plateau coopératif qui sensibilise aux enjeux de l’isolement social.
En équipe, les joueuses et joueurs devront identifier les habitants les plus isolés d’une ville fictive et imaginer collectivement des solutions pour recréer du lien social. Communication, entraide et stratégie seront nécessaires pour relever le défi ! Accessible à toutes et tous, cette session permet d’aborder de manière ludique une question qui nous concerne collectivement : comment lutter contre l’isolement et favoriser les rencontres ?
Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer.
Venez découvrir Cité Cœur, un jeu coopératif imaginé par VYV Solidaires qui invite les participantes et participants à agir ensemble contre l’isolement social à travers une expérience ludique et conviviale.
Le vendredi 10 juillet 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00
La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris
Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)
Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)
Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)
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