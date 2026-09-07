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L’heure des grands jeux, Tourcoing/Médiathèque André Malraux, Tourcoing

jeudi 22 octobre 2026 · Tourcoing/Médiathèque André Malraux · Tourcoing

L’heure des grands jeux, Tourcoing/Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
Tourcoing/Médiathèque André Malraux
Adresse
26 rue Famelart - Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Entrée libre. Tout public à partir de 2 ans.

L’heure des grands jeux Jeudi 22 octobre, 14h00 Tourcoing/Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre. Tout public à partir de 2 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T14:00:00+02:00 – 2026-10-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T14:00:00+02:00 – 2026-10-22T18:00:00+02:00

Grands joueurs ou petits joueurs ? Venez en famille jouer avec nous et passer un agréable après-midi autour de jeux surdimensionnés ! Mauvais joueurs acceptés. ;)

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Des jeux XXL pour un moment géant à partager sans modération !

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