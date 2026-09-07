L’heure des grands jeux, Tourcoing/Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

L’heure des grands jeux Jeudi 22 octobre, 14h00 Tourcoing/Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre. Tout public à partir de 2 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T14:00:00+02:00 – 2026-10-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T14:00:00+02:00 – 2026-10-22T18:00:00+02:00

Grands joueurs ou petits joueurs ? Venez en famille jouer avec nous et passer un agréable après-midi autour de jeux surdimensionnés ! Mauvais joueurs acceptés. ;)

Tourcoing/Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart – Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}]

Des jeux XXL pour un moment géant à partager sans modération !

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