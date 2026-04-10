L’heure des P’tiots 27 octobre 2026 Saint-Brisson
L’heure des P’tiots 27 octobre 2026 Saint-Brisson mardi 27 octobre 2026.
Saint-Brisson
L’heure des P’tiots 27 octobre 2026
Maison du Parc D6 Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 10:30:00
fin : 2026-10-27 11:30:00
Date(s) :
2026-10-27
Mardi 27 octobre L’heure des p’tiots
Une heure dédiée aux petits explorateurs et à leurs parents, pour une découverte ludique du Morvan en deux temps trois mouvements ! Une animation à la Maison des Hommes et des Paysages puis une animation nature en extérieur.
Saint-Brisson
️ De 10h30 à 11h30
️ Gratuit
Conseillé de 3 à 6 ans (présence d’un parent obligatoire)
Inscription obligatoire
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/H3worzPwpzXwjGnpHMBM2cA7
✉contact@parcdumorvan.org
☎03 86 78 79 57
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail. .
Maison du Parc D6 Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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English : L’heure des P’tiots 27 octobre 2026
L’événement L’heure des P’tiots 27 octobre 2026 Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-22 par Maison du Tourisme PNRM
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