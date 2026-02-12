L’heure des P’tiots ! Saint-Brisson
Maison du Parc Saint-Brisson Nièvre
Une heure dédiée aux petits explorateurs et à leurs parents, pour une découverte ludique du Morvan en deux temps trois mouvements ! Une animation à la Maison des Hommes et des Paysages puis une animation nature en extérieur.
️ De 10h30 à 11h30
️ Gratuit
Conseillé de 3 à 6 ans (présence d’un parent obligatoire)
Inscription obligatoire par ce formulaire, ou bien
✉ contact@parcdumorvan.org
☎ 03 86 78 79 57
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/i5pA7CdFQ9dBDZEGPsrQARAT
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription. .
